Политика

13:59 26.10.2021

Украина оказалась не готовой к третьей волне пандемии из-за отсутствия надлежащей поддержки медицины и бизнеса – нардеп Рудык

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Украина оказалась не готовой к третьей волне пандемии из-за отсутствия надлежащей поддержки медицины и бизнеса – нардеп Рудык

Государство не смогло разработать конструктивную программу поддержки предпринимателей и уделить надлежащим образом внимание системе здравоохранения, вследствие чего Украина оказалась не готовой к третьей волне пандемии COVID-19, заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"На какое доверие можно рассчитывать, когда и владельцы бизнесов, и наемные работники видят, что государство готово разрушить их дело? Готово давить на малый и средний бизнес, чтобы получить больше налогов. А потом бездарно потратить эти налоги на пиар-проекты имени себя. В то время как олигархи приумножают свои доходы. Не получила необходимого внимания от государства и медицина. Как информационно, так и материально. За 18 месяцев государство не смогло обеспечить больницы кислородными станциями, а врачей – необходимыми защитными средствами. В результате к третьей волне страна оказалась не готово", – цитирует ее пресс-служба политсилы.

По ее словам, наиболее сложный вопрос – это вакцинация, потому что властям "очень удобно занять одну из радикальных позиций и списать все на "бессознательных" граждан, но Рудык убеждена в необходимости честно и системно анализировать причины провала вакцинации.

Как подчеркнула парламентарий, следует четко определить, что массовая вакцинация снижает и уровень заболеваемости, и скорость распространения болезни, и главное – тяжесть болезни и уровень смертности.

"В Украине же закупки и поставки вакцины сопровождались огромным количеством скандалов. Это подрывало доверие к государству как поставщику вакцины", - отметила Рудык.

Вместе с тем лидер "Голоса" также считает, что власть в Украине не смогла реализовать никакой масштабной кампании на телевидении или других СМИ с целью популяризации вакцинации: "Даже когда в Украине стали доступны все проверенные вакцины мировых производителей, никакого всплеска вакцинации до сих пор не было".

Анализируя необходимость "принудительной вакцинации", Рудык пояснила, что в таком случае власть снова "попадает в ловушку", потому что любое принуждение не увеличивает доверие, не придает легитимности, не помогает достичь необходимого для сохранения жизней уровня вакцинированных.

Теги: #коронавирус #рудык #голос
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