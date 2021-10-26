В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Наши", "Сила и Честь" – соцопрос Центра Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, то в парламент прошли бы политические партии "Слуга народа", "Евросолидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Наши", и "Сила и Честь", свидетельствуют результаты социологического исследования "Электоральные ориентации граждан Украины (октябрь 2021)", проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Наибольшую поддержку избирателей получили бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать)", - говорится в пресс-релизе Центра Разумкова.

В нем отмечается, что за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 16% тех, кто примет участие в выборах и точно определился, за какую партию будет голосовать и 10% всех опрошенных.

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать соответственно 13% и 8%, "Батькивщину" – 11% и 7%, "Наши" – 6% и 4%, "Силу и честь" – 6% и 4%.

Ниже проходного барьера оказались партии "Украинская стратегия Гройсмана" – за неё готовы проголосовать 4% определившихся с выбором избирателей и 2% всех респондентов, "Гражданская позиция" – 3% и 2% соответственно, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5% и 2%, вероятную партию Сергея Притулы – 2% и 2%, "Свободу" – 2% и 1%, "Партию Шария" – 2% и 1%, "Удар" – 1% и 1%. Другие политические силы набирают менее 1% голосов избирателей.

"По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично может быть объяснено появлением в списке партий, который предлагался респондентам, ориентирующейся партии "Наши" на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ", - сообщают социологи.

Они уточняют, что по сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и "Оппозиционного блока" (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии "Наши".

"Уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне", - резюмируют социологи.

Социологическое исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

В ходе исследования было опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.