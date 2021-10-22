Политика

20:13 22.10.2021

Кулеба: заявления Лаврова о том, что Путин не обещал провести встречу Нормандского формата – слабое оправдание

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Кулеба: заявления Лаврова о том, что Путин не обещал провести встречу Нормандского формата – слабое оправдание

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" распространенное в российских СМИ заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что президент России Владимир Путин не соглашался на проведение встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата.

"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров Нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит", - написал Кулеба в соцсети Twitter в пятницу, комментируя высказывание российского министра.

Ранее Кулеба заявил, что Путин в переговорах в президентом Франции и канцлером Германии пообещал, что будет проведена встреча министров стран Нормандского формата. В то же время, Россия не подает никаких сигналов о готовности к такой встрече.

В ответ на это Лавров на пресс-конференции в пятницу обвинил Кулебу в "передергивании фактов" и заявил, что проводить подобную встречу бессмысленно, потому что "Киев отказывается соблюдать достигнутые на предыдущих саммитах договоренности".

 

Теги: #нормандский_формат #россия
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