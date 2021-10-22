В "Голосе" заявили, что попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции не имеют юридической силы

Попытки части членов фракции "Голос" отстранить народного депутата Ярослава Железняка с должности ее председателя не имеют юридической силы, заявляют в политсиле.

"Сегодня председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о письме отдельных народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос". Это письмо не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость", - отмечается в заявлении партии.

В политсиле подчеркивают, что согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов.

"Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимали решения о выражении недоверия и увольнения Железняка с должности председателя фракции. Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции - Роман Костенко", - объясняется в заявлении.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании 22 октября объявил о прекращении полномочий народного депутата Ярослава Железняка как главы фракции "Голос" по требованию 11 из 20 членов в связи с поступлением на имя спикера соответствующего письма.

Они обращают внимание на то, что согласно части 4 статьи 6 закона о комитетах ВР, их председатели, первые заместители, заместители и секретари не могут быть одновременно руководителями депутатских фракций.

При этом Железняк параллельно в настоящее время занимает должности и главы фракции "Голос", и первого заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, что по убеждению большинство членов фракции является нарушением законодательства.