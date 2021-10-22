Ермак обсудил с Нуланд ее визит в РФ и дальнейшие усилия по урегулированию ситуации на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, стороны обсудили усиление поддержки США для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", - написал Ермак в пятницу утром в Twitter.

В свою очередь Нуланд также сообщила о разговоре с Ермаком, назвав беседу "хорошей".

"Хороший разговор сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США для полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Нуланд на своей странице в Twitter.

Нуланд посетила Москву 11-13 октября. В повестке визита значилась встреча с руководством МИД РФ, а также - с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком.