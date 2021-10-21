Политика

17:52 21.10.2021

Стефанчук: мне никто никогда не указывал, на какие телеканалы ходить

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Стефанчук: мне никто никогда не указывал, на какие телеканалы ходить

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что ему никто не указывал, в эфирах на каких телеканалах принимать участие.

"Мне никто никогда нигде не указывал, на какие эфиры ходить, на какие не ходить", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг, комментируя заявления ряда телеканалов о давлении на них со стороны Офиса президента и партии "Слуга народа" при выборе участников программы.

Он также подчеркнул, что участвует в телеэфирах редко. "Я не очень часто появляюсь на эфирах, потому что считаю, что рутинная работа депутата должна быть ежедневной, а ходить по эфирам - это такая дополнительная нагрузка для тех, кто больше любит эту ярмарку тщеславия", -отметил Стефанчук.

По словам главы парламента, ходить на эфиры надо тогда, когда есть что сказать о результатах своей работы.

Как сообщалось, 20 октября журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.

В фейсбуке она написала, что указанное давление осуществляется в виде контроля со стороны ОП за присутствием нардепов от "Слуги народа" на эфирах программы, а также в выдвижении ультиматумов относительно их участия.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения и подчеркнул, что в ОП отсутствуют какие-либо запреты для представителей власти, в том числе, для народных депутатов из фракции "Слуга народа" на посещение эфиров телеканалов.

Позднее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, а также приглашать гостей на эфиры, однако определяющим фактором при этом является соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в тот же день назвал "хайпом" обвинения Мирославы Барчук в контроле присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" со стороны Офиса президента.

Теги: #телеканалы #участие #стефанчук
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