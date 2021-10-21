Политика

17:41 21.10.2021

Стефанчук о результатах соцопроса, свидетельствующих о падении рейтинга Зеленского: Я не доверяю рейтингам социологов

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Стефанчук о результатах соцопроса, свидетельствующих о падении рейтинга Зеленского: Я не доверяю рейтингам социологов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчука не доверяет никаким рейтингам социологических исследований.

"Единственный рейтинг, которому доверяю я - это результаты ЦИК по итогам выборов, все другое - это наука, социология, право на научную дискуссию",- сказал Стефанчук на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать последние социологические исследования КМИС, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился, а поддержка гражданами Украины экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова возросла.

Теги: #рейтинги #стефанчук
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