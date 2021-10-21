Проект госбюджета-2022 не соответствует вызовам, стоящим перед украинским обществом – лидер "Голоса"

Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявляет, что власть не имеет никаких стратегических планов в преддверии роста цен, а оппозиция предлагает несколько последовательных решений, результат которых можно спрогнозировать, сообщает пресс-служба политсилы.

"Текущий проект бюджета-2022 не соответствует тем вызовам, которые стоят перед украинским обществом. Дополнительное финансирование зарплат медиков - это хорошо, но недостаточно для защиты людей от коронавируса. В бюджете не нашлось достаточных денег для кислородных станций, поэтому все еще остается проблема обеспечения медиков необходимым. Есть ли в бюджете деньги на поддержку предпринимателей, страдающих от экономического кризиса и ограничений, связанных с коронавирусом? Нет", - сказала Рудик.

" В бюджете предусмотрено достаточно денег, чтобы инвестировать в энергосбережение и современные технологии, которые позволяют экономить газ и обезопасить страну от "газовых войн", которые ведет "Газпром"? Нет", - добавила она.

По убеждению Рудык, долгосрочным решением проблем с тарифами является энергосбережение. "В первую очередь - энергосбережение жилого фонда и модернизация теплосетей. Это позволит и людям, и государству сэкономить каждой следующей зимой и решить вопрос тарифов и субсидий в долгосрочной перспективе. Необходима также реальная программа поддержки предприятий, чтобы тысячи украинцев не потеряли работу из-за очередного локдауна и других последствий коронавирусного кризиса. В 2022 году очень важно инвестировать в медицину", - отмечает парламентарий.

Поэтому "Голос" настаивает на том, чтобы согласно законопроекту народного депутата Инны Совсун в госбюджете-2022 должны быть заложены средства на закупку кислородных станций, а 5% ВВП были направлены на финансирование медицины, отметила Рудык.