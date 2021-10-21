Политика

13:04 21.10.2021

Нардепы затягивают бюджетный процесс и рискуют сорвать его - глава профильного комитета

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Нардепы затягивают бюджетный процесс и рискуют сорвать его - глава профильного комитета

Рассмотрение проекта государственного бюджета в первом чтении затягивает процесс его принятия, а перенесение рассмотрения его на следующую неделю грозит срывом бюджетного процесса, полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.

"То, что в настоящее время происходит в сессионном зале, больше похоже на затягивание процесса, нежели на конструктивную работу", – сказал Аристов в комментарии агентству в кулуарах парламента в четверг.

После принятия проекта госбюджета в первом чтении за основу у депутатов, согласно регламенту, есть право вынести на рассмотрение отклоненные комитетом поправки в сессионный зал и проголосовать. Обычно во время первого чтения этим правом не пользуются, пояснил глава профильного комитета.

Он добавил, что бюджетный комитет рассмотрел все депутатские поправки и учел предложения всех фракций.

"Например, ОПЗЖ использует наше парламентское время, в течение которого могли бы быть приняты законы, чтобы высказать свое неудовлетворение санкциями против (Виктора - ИФ) Медведчука", – отметил Аристов.

По его словам, если голосование затянется и перейдет на следующую неделю, это будет шагом к срыву бюджетного процесса.

Как сообщалось, 20 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2022 год и приняла его за основу, после чего парламент начал обсуждение отдельных поправок народных депутатов. После завершения голосования всех поправок Верховная Рада приступит к голосованию за соответствующий проект постановления в целом. При условии его поддержки проект госбюджета на 2022 год будет считаться принятым в первом чтении.

Теги: #бюджет #аристов
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