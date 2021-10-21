Политика

11:56 21.10.2021

В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

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В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

Восемь политических партий преодолели бы 5%-й проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, есть шансы на прохождение в парламент еще у двух партий, получивших рейтинг в рамках статистической погрешности, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 15-18 октября.

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 15,7% определившихся с выбором респондентов, за партию "Слуга народа" - 15,5%, за "Батькивщину" – 13,6%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13%, за партию "Сила и честь" – 8,6%, за партию "Наши" – 5,7%, за Радикальную партию Олега Ляшко и "Украинскую стратегию Гройсмана" – по 5,6%, сообщается на сайте КМИС.

Ниже проходного барьера, но в рамках статистической погрешности результат партии "Свобода", за которую готовы проголосовать 4,4% определившихся респондентов, и партия Шария с результатом 3,6%.

За партию "Удар" намерены проголосовать 2,4% определившихся респондентов, за партию "За майбутне" – 1,8%, за "Голос" – 1,6%, за "ПроПозицию" – 1,2%, за партию "Украина – наш дом" – 1,1%, за все остальные партии вместе взятые – 0,7%.

Кроме того, 0,9% общего количества опрошенных заявили, что не намерены принимать участия в голосовании на парламентских выборах, 6,7% намерены проголосовать против всех представленных политсил, а 4,1% затруднились с ответом.

По сравнению с проведенным в сентябре опросом зафиксировано снижение рейтинга партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" и рост рейтинга всех остальных политсил. При этом если месяцем ранее за "Евросолиданость" были готовы проголосовать 17,4% определившихся респондентов, а на "Слугу народа" 20%, то в октябре рейтинг "Евросолидарности" впервые за долгое время превысил рейтинг партии власти.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50% и 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1066&page=1

Теги: #кмис #опрос #рада
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