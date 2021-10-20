Политика

17:05 20.10.2021

Столтенберг назвал нынешние отношения НАТО с РФ самыми плохими со времен холодной войны

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Столтенберг назвал нынешние отношения НАТО с РФ самыми плохими со времен холодной войны

Отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен холодной войны, виновата в этом Москва, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Отношения между нами сейчас находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны. И такая ситуация сложилась из-за поведения России", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно в отношении членов НАТО", - утверждал генсек.

"Однако на каком-то этапе Россия должна будет понять, что мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог", - добавил он.

Генсек НАТО заявил о готовности к контактам с РФ в любое время. "Предложение о проведении встречи с Россией, как только она этого захочет, остается в силе", - сказал Столтенберг, добавив, что у альянса, помимо Совета Россия-НАТО, есть другие каналы связи с Россией, в том числе, военные.

Теги: #россия #столтенберг #отношения
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