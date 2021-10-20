Политика

10:08 20.10.2021

За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

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За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку населения на выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, набрав 24,7% голосов определившихся со своим выбором украинцев, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября 2021 года.

Согласно данным исследования, Зеленский получил бы 19,1% среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%.

Далее, по результатам КМИС, следуют лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6% и 7,8%) и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%).

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #президент #кмис_опрос
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