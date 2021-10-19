Политика

18:41 19.10.2021

Зеленский и глава Пентагона обсудили углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны

2 мин читать
Зеленский и глава Пентагона обсудили углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны

Президент Украины Владимир и министр обороны США Ллойд Остин, который находится в Киеве с рабочим визитом, обсудили дальнейшее углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны, а также поддержку Украины со стороны США на пути к НАТО.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, как мы и договаривались в США, с визитом в Украину. Спасибо и президенту Байдена за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Зеленского в США.

Так, президент Украины отметил, что Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны и выразил благодарность американской стороне за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей Вооруженных сил Украины для противодействия российской агрессии.

Кроме того, Зеленский в ходе встречи отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений Украины.

Во время встречи Владимир Зеленский и Ллойд Остин затронуты вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

Министр обороны США заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Теги: #зеленский #ллойд_остин #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 19.10.2021
Главы минобороны стран НАТО обсудят ядерное сдерживание и борьбу с терроризмом

Главы минобороны стран НАТО обсудят ядерное сдерживание и борьбу с терроризмом

16:45 19.10.2021
КС рассмотрит соответствие Конституции Украины указов Зеленского о временном отстранении и увольнении экс-главы КС Тупицкого с должности

КС рассмотрит соответствие Конституции Украины указов Зеленского о временном отстранении и увольнении экс-главы КС Тупицкого с должности

16:41 19.10.2021
Глава Пентагона встретился с Зеленским, подчеркнул поддержку права Украины определять собственную внешнюю политику

Глава Пентагона встретился с Зеленским, подчеркнул поддержку права Украины определять собственную внешнюю политику

14:44 19.10.2021
В Украине ожидают, что США продолжат сдерживать РФ от ведения полномасштабной войны на Донбассе

В Украине ожидают, что США продолжат сдерживать РФ от ведения полномасштабной войны на Донбассе

14:43 19.10.2021
США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения критериев членства в НАТО – министр обороны

США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения критериев членства в НАТО – министр обороны

14:09 19.10.2021
Глава Пентагона призвал РФ остановить войну на Донбассе и кибератаки против США

Глава Пентагона призвал РФ остановить войну на Донбассе и кибератаки против США

14:02 19.10.2021
США продолжат поддержку партнеров для безопасности в Черноморском регионе - министр обороны Остин

США продолжат поддержку партнеров для безопасности в Черноморском регионе - министр обороны Остин

13:53 19.10.2021
Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО, Украина может определять свою будущую внешнюю политику самостоятельно - министр обороны США

Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО, Украина может определять свою будущую внешнюю политику самостоятельно - министр обороны США

13:35 19.10.2021
Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

11:15 19.10.2021
Министр обороны США прибыл в Киев

Министр обороны США прибыл в Киев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" в ноябре проведёт съезд - Корниенко

Ситуация в энергетике катастрофическая, нужны введение ЧП и нацпрограмма действий - Тимошенко

Рада назначила Корниенко первым вице-спикером

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

Стефанчук может в среду объявить об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" - Арахамия

Поддержка ФРГ "Северного потока 2" спровоцировала рост цен на газ - премьер Польши

Партия "Слуга народа" в ноябре проведёт съезд - Корниенко

Ситуация в энергетике катастрофическая, нужны введение ЧП и нацпрограмма действий - Тимошенко

Тимошенко: Ситуация в энергетике катастрофическая, только срочные профессиональные действия защитят людей и бизнес

Рада назначила Корниенко первым вице-спикером

Рада обсуждает две кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента

"Голос" зарегистрировал законопроект, обязывающий указывать источник финансирования при рекламе проектов, профинансированных из бюджета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА