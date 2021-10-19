Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление спикер сделал на пленарном заседании во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения Буймистер из состава фракции. Как объяснил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, формальной причиной для этого решения являются результаты голосования Буймистер по вопросам, которые имеют принципиальное значение для политической программы партии "Слуга народа". По его словам, в частности, речь идёт о голосовании "красной кнопкой" относительно законопроекта об олигархах.