Стефанчук может в среду объявить об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" - Арахамия

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук может в среду, 20 октября, объявить об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из состава парламентской фракции "Слуга народа", сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы собираем подписи (об инициировании процедуры исключения Буймистер из фракции - ИФ), возможно, уже собрали. Завтра (20 октября - ИФ), я думаю, с трибуны Верховной Рады председатель (Стефанчук - ИФ) объявит, что она не является членом фракции "Слуга народа", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Как сообщалось, в понедельник вечером фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения Буймистер из состава фракции. Как объяснил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, формальной причиной для этого решения являются результаты голосования Буймистер по вопросам, которые имеют принципиальное значение для политической программы партии "Слуга народа". По его словам, в частности, речь идёт о голосовании "красной кнопкой" относительно законопроекта об олигархах.