Политика

14:41 19.10.2021

Поддержка ФРГ "Северного потока 2" спровоцировала рост цен на газ - премьер Польши

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Поддержка ФРГ "Северного потока 2" спровоцировала рост цен на газ - премьер Польши

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил, что ответственность за повышение цен на газ в Европе лежит на Германии и ее решении поддержать "Северный поток-2".

"Вы же строите "Северный поток-2". И вы несете ответственность за скачок цен на газ", - сказал Моравецкий в ходе дебатов в Европарламенте, отвечая депутату из ФРГ, предположившему, что Польша, вступая в противостояние с ЕС по вопросам, связанным с юстицией, де факто действует в интересах России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая после Моравецкого, обвинила его в попытке уйти от обсуждаемой темы - польской системы правосудия. "Если говорить о "Северном потоке 2", то в том, что касается аргументов, то вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов", - сказала она.

Теги: #северный_поток_2 #польша #моравецкий
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