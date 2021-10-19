Поддержка ФРГ "Северного потока 2" спровоцировала рост цен на газ - премьер Польши

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил, что ответственность за повышение цен на газ в Европе лежит на Германии и ее решении поддержать "Северный поток-2".

"Вы же строите "Северный поток-2". И вы несете ответственность за скачок цен на газ", - сказал Моравецкий в ходе дебатов в Европарламенте, отвечая депутату из ФРГ, предположившему, что Польша, вступая в противостояние с ЕС по вопросам, связанным с юстицией, де факто действует в интересах России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая после Моравецкого, обвинила его в попытке уйти от обсуждаемой темы - польской системы правосудия. "Если говорить о "Северном потоке 2", то в том, что касается аргументов, то вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов", - сказала она.