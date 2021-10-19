Политика

13:50 19.10.2021

Партия "Слуга народа" в ноябре проведёт съезд - Корниенко

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Партия "Слуга народа" в ноябре проведёт съезд - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" планирует в ноябре провести съезд, но от форума с участием местных депутатов пришлось отказаться, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, глава политсилы Александр Корниенко.

"У нас запланирован съезд партии в ноябре. Уже прошли те времена, когда съезд партии собирал 10-15 человек - теперь это, всё-таки, сотни людей, от ста до трехсот. Мы бы хотели собрать наш основной актив, а это - точно минимум сто человек", - сказал Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Вместе с тем на уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" он сообщил, что партия пока не планирует параллельно со съездом проводить масштабный форум при участии президента и семи тысяч местных депутатов, как это анонсировалось ранее, из-за карантинных мер. "Нет, форума не будет, потому что везде красные зоны - и мы не можем просто даже людей привезти в Киев, семь тысяч человек мы не привезём. Если не будет красной зоны (в Киеве - ИФ), то 300 человек собираем (на съезд - ИФ), а если будет красная зона - то 50", - пояснил Корниенко.

По его словам, на съезде "Слуга народа" планирует обсудить обновление формата своей работы, создание вспомогательного органа, которому делегируется часть полномочий руководства партии.

При этот на вопрос, может ли съезд решить вопрос по поводу досрочного прекращения полномочий Дмитрия Разумкова как народного депутата, Корниенко сказал: "Съезд может все что угодно решить: съезд решает много вопросов, касающихся деятельности и партии и ее фракции в Верховной Раде".

Как сообщалось, ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Корниенко отмечал, что съезд политической партии "Слуга народа" может состояться параллельно с масштабным форумом политсилы, который запланирован на осень при участии президента Владимира Зеленского и нескольких тысяч местных депутатов.

Теги: #корниенко #слуга_народа
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