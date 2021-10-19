Тимошенко: Ситуация в энергетике катастрофическая, только срочные профессиональные действия защитят людей и бизнес

В Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и чтобы минимизировать его последствия страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий, говорится в заявлении на сайте Всеукраинского объединения "Батькивщина" во вторник.

Как заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления с трибуны Верховной Рады, также команда политсилы требует провести совещание с премьер-министром и немедленно пересмотреть проект бюджета.

По ее словам, энергетический кризис в Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа.

"Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 грн, людям его продают по 7, бюджетной сфере - по 13. Посредники заполонили эту систему и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа. Для промышленности цена доходит до 50 грн за кубометр, поэтому буквально через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней", - предостерегла Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также предупредила об отсутствии на складах угля, а в хранилищах природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.

"Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужны прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, просмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - призвала Тимошенко.