Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа" и хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что после отзыва его с должности председателя Верховной Рады он автоматически продолжает членство во фракции "Слуга народа", поскольку не подавал заявлений о выходе из ее состава, и фракция также не принимала решения об его исключении.

"Ситуация следующая: в своё время 29 августа (2019 года - ИФ) я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе (из фракции - ИФ) не было, и об исключении фракция не принимала решения. Поэтому после завершения моей каденции на этой должности (председателя парламента - ИФ) фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию... На сайте Верховной Рады я внефракционный, но исходя из логики (являюсь членом фракции "Слуга народа" - ИФ)", - сказал Разумков журналистам перед началом пленарного заседания во вторник.

Вместе с тем он отметил, что написал письмо на имя главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с просьбой согласовать его направление для дальнейшей работы как члена парламентского комитета по вопросам свободы слова.