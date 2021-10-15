Депутаты от "Евросолидарности" на встрече с Венедиктовой требовали расследовать "вагнергейт" и фальсификацию законов в Раде – нардеп Герасимов

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" провели встречу с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, в ходе которой требовали расследования возможной государственной измены в деле о задержании наемников частной военной компании "Вагнера", отмывание денег, выведенных из "ПриватБанка" через оффшоры действующего президента Украины Владимира Зеленского, а также фальсификацию принятых руководством монобольшинства в парламенте законов., сообщается на сайте политсилы в пятницу.

"Псевдо-ВСК, которую создали "Слуги" в парламенте, и правоохранительная система сегодня, к сожалению, не расследуют дело (т.н. "вагнергейт" – ИФ), а делают все для того, чтобы покрыть тех, кто реально сорвал эту блестящую операцию украинских спецслужб… Также мы спросили, зарегистрировано ли производство по заявлению о преступлении, которое наш коллега, боевой генерал Виктор Кононенко отнес в понедельник в СБУ. Сейчас мы ждем регистрации этого производства о разглашении государственной тайны Зеленским, о чем он сам лично заявил", - ", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Депутаты также требуют от Офиса генерального прокурора Украины расследовать обнародованные в проекте Pandora Papers факты относительно вероятного отмывания оффшорными структурами Зеленского средств, выведенных из ПриватБанка. Соответствующее обращение депутаты подали в Офис генпрокурора.

"Сейчас мы ждем принятия решения. Мы знаем, что это дело уже расследует НАБУ. И в ближайшие дни мы ждем принятия решения по этому вопросу, что это заявление о преступлении от народных депутатов будет присоединено к делу, которое расследует НАБУ по краже более чем 5 млрд долларов из ПриватБанка, к которому в соответствии с международным расследованием возможно причастен Зеленский и его ближайшее окружение", - сказал Герасимов.

Также депутаты требуют расследовать факты фальсификации закона №5599, который был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады и сейчас может быть подан на подпись Зеленскому с незаконными исправлениями. "Один из законов по очень красивым названием о борьбе якобы с олигархами, который на самом деле касается отжима телеканалов и борьбы с политическими конкурентами, в стенах Верховной Рады фальсифицируется. Мы подали соответствующее обращение и в ближайшие дни мы ждем регистрации уголовного дела", - резюмировал Герасимов.