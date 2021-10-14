Лавров: нужно обеспечить выполнение предыдущих решений "нормандского формата", прежде чем двигаться вперед

Для возобновления контактов "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) необходимо обеспечить выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меня, конечно, немножко удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений", - сказал Лавров журналистам в Минске.

Он напомнил, что в ходе телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции "нашим президентом было подчеркнуто, что прежде, чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже".

"Он привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать", - сказал Лавров.

Он также обратил внимание на совместное заявление, принятое по итогам состоявшегося в Киеве саммита ЕС-Украина, в котором "Россия прямо названа агрессором и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа".

"Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленным заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами минских договоренностей", - подчеркнул Лавров.