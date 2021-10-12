"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

Меморандум, предложенный украинским правительством местным громадам, не решает проблему подорожания в Украине, и сотни населенных пунктов по всей стране уже сейчас оказались перед опасностью остаться в морозы без отопления, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщается на сайте политсилы во вторник, Тимошенко заявила об этом в Тростянце Сумской области по итогам встреч с мэрами нескольких городов региона. По ее словам, власти немедленно принять решение о направлении на нужды людей и бюджетных учреждений газа украинской добычи, себестоимость которого составляет 1 грн за 1 куб м.

"В меморандуме записали, газ для детских садов и больниц будет стоить 13 грн за кубометр. Это в 13 раз дороже себестоимости добычи нашего газа. Но и по 13 грн его не существует - по 47 грн предлагают его бюджетным учреждениям! В 47 раз дороже себестоимости! "Нафтогаз" получает сверхприбыли, а людей и местные бюджеты вгоняют в долги. Эти безобразие и коррупция должны быть немедленно прекращены", - сказала лидер "Батькивщины".

По словам Тимошенко, команда "Батькивщині" разработала законопроект №4680, предусматривающий, что газ отечественной добычи направляется на нужды населения и бюджетных учреждений с 30% рентабельностью, как и было до 2014 года.

"Местные бюджеты сейчас не могут платить за газ столько, сколько требует правительство… Достаточно одной команды главы государства для того, чтобы изменить историю. И это означает, что мы сохраним в бюджете очень много денег, а нашим гражданам дадим надежду на тепло в домах", - отметила политик.

Также команда "Батькивщины" будет настаивать на срочном принятии изменений в бюджет, которые увеличат "газовые" компенсации для громад, которые в них больше всего нуждаются, добавила Тимошенко.