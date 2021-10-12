Вместо реализации реформ власть скатилась к тотальному лицемерию – нардеп Рудык

У монобольшинства есть все инструменты для принятия необходимых для страны решений, однако члены правящей команды предпочли роли исполнителей задач Офиса президента, а не реформаторов, заявила народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Внедрение реальных реформ? Прозрачное расследование дела "вагнеровцев"? Борьба с коррупцией? Нет. Приоритеты власти сегодня далеки от интересов государства. И это четко отслеживается в тех шагах и решениях, которые она декларирует. Законопроект №5600, который поднимает налоги для малого и среднего бизнеса. Власть декларирует борьбу с олигархами, но заставляет платить больше людей дела, которые своим трудом зарабатывают и создают рабочие места", – цитирует Рудык пресс-служба "Голоса".

Парламентарий напомнила, что министр финансов Сергей Марченко откровенно говорит, что от закона об олигархах бюджет не получит ни копейки, при этом за счет законопроекта №5600 – от 20 до 30 млрд гривен "сдерут" с малого и среднего бизнеса.

"Не из олигархов, не из ренты, не из дополнительных платежей. Уровень лицемерия здесь поражает, потому что "слуги" говорят, что якобы хотят бороться с олигархами, а тем временем облагают налогами обычных людей", – подчеркнула Рудык.

Она также отметила, что закон о столице должен стать "новым раундом битвы команды президента против действующего мэра".

Политик убеждена, что в данном случае речь не идет о построении эффективной системы управления Киевом, возрождении реального самоуправления в столице или о борьбе с коррупцией на уровне столицы, а исключительно о том, что "Виталия Кличко видят конкурентом Владимира Зеленского на следующих президентских выборах (на которые, кстати, президент обещал не идти) и нужно сделать все, чтобы от конкурента избавиться".

"Здесь хуже даже не то, что ради политической целесообразности власть хочет нивелировать выбор киевлян, а то, что фундаментальный и очень нужный закон о столице пишется исключительно по запросу Офиса президента, а не в интересах жителей города", - отметила народный депутат.

Вместе с тем госбюджет-2022 Рудык назвала бюджетом для власти, а не для украинцев, поскольку сейчас в нем – "ноль гривень на поддержку предпринимателей, скудные средства для энергосбережения, недостаточное финансирование медицины и онлайн-образования, хотя все это – насущная необходимость".

По убеждению лидера "Голоса", первоочередными вопросами, на которых должен сконцентрироваться украинский парламент, являются борьба с пандемией, поддержка малого и среднего бизнеса и выплата субсидий, а также воплощение в жизнь реальной судебной реформы, дальновидная дипломатия и системная поддержка армии.