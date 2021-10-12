Зеленский надеется, что саммит Украина-ЕС будет способствовать большей интеграции Украины в европейское сообщество

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что XXIII саммит Украина-ЕС будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество.

"Рад приветствовать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украине. Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным, и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - написал Зеленский на странице в Twitter во вторник.

Как сообщалось, ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен начали заседание XXIII саммита Украина - ЕС, который проходит в Киеве.

В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и ЕС.