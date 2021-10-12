Политика

09:49 12.10.2021

Киев и Брюссель должны быть более "амбициозными" в двухсторонних отношениях – президент Еврокомиссии

1 мин читать
Киев и Брюссель должны быть более "амбициозными" в двухсторонних отношениях – президент Еврокомиссии

Европейский Союз и Украину связывают тесные узы и взаимовыгодное партнерство, однако Киев и Брюссель должны быть более амбициозными и продолжать углублять двухстороннее сотрудничество, считает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала фон дер Ляен на своей странице в твиттере во вторник.

Как сообщалось, 12 октября в Киеве начинается 23-ий саммит Европейского Союза и Украины.

Европейский Союз на нем представляют президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что участники саммита еще раз засвидетельствуют приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

 

Теги: #ес #украина #урсула_ляйен #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 12.10.2021
В Киеве начался саммит Украина-ЕС с участием Зеленского и руководства ЕС

В Киеве начался саммит Украина-ЕС с участием Зеленского и руководства ЕС

09:53 12.10.2021
Зеленский надеется, что саммит Украина-ЕС будет способствовать большей интеграции Украины в европейское сообщество

Зеленский надеется, что саммит Украина-ЕС будет способствовать большей интеграции Украины в европейское сообщество

08:52 12.10.2021
Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

08:27 12.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

08:02 12.10.2021
МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

07:07 12.10.2021
Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

07:01 12.10.2021
Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве во вторник

Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве во вторник

06:49 12.10.2021
На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

05:41 12.10.2021
Италия принимает во вторник саммит G20 по Афганистану

Италия принимает во вторник саммит G20 по Афганистану

04:14 12.10.2021
Украина и Словакия обсудили проекты модернизации и перспективы сотрудничества компаний оборонной промышленности

Украина и Словакия обсудили проекты модернизации и перспективы сотрудничества компаний оборонной промышленности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко обвинил офис Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

ПОСЛЕДНЕЕ

Этот парламент мог бы стать самым реформаторским в истории, но монобольшинство выбрало беспредел - нардеп Рудык

Терехов опережает Добкина на 30% - новое исследование "Рейтинга"

Порошенко обвинил офис Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома

Кулеба обсудил с Чавушоглу Россию во время его визита в Украину

В Чехии второй день проходят парламентские выборы

Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Участники переговоров по формированию правящей коалиции в ФРГ хотят обойти спорную тему "Северного потока 2"

Отозвать Третьякову с поста главы комитета возможно, изменив постановление, но таких инициатив пока нет - Корниенко

На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА