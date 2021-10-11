Терехов опережает Добкина на 30% - новое исследование "Рейтинга"

Более половины, 57,6% жителей Харькова, определившихся со своим кандидатом и планирующих участвовать в выборах мэра города, готовы проголосовать за исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, свидетельствуют результаты нового исследования электоральных настроений в Харькове, проведенного группой "Рейтинг" со 2 по 7 октября.

На втором месте - экс-мэр Харькова Михаил Добкин, за которого намерены проголосовать 27,6% определившихся с выбором харьковчан. Остальные кандидаты набирают не более 3,6% опрошенных жителей города.

При этом 63% опрошенных харьковчан ожидают, что новым мэром станет Терехов. Имя Добкина как возможного победителя назвали 14% участников опроса.

59% опрошенных довольны деятельностью Терехова на посту руководителя Харькова.

Ключевыми приоритетами в развитии города харьковчане считают работу медицинских учреждений, стоимость и качество коммунальных услуг, а также борьбу с коррупцией.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают Харьков комфортным для жизни городом (37% считают комфортным, 56% — скорее комфортным). Иного мнения — лишь 6%.

Большинство харьковчан собираются принимать участие в выборах — положительно на этот вопрос ответили 75% опрошенных (будут участвовать и скорее будут участвовать). 52% опрошенных считают, что избирательная кампания в городе проходит спокойно, а 19% — скорее спокойно.

В исследовании "Рейтинга" методом face-to-face приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность репрезентативности — не более 2,8%.

Как сообщалось, центр SOCIS также назвал Терехова фаворитом харьковчан на выборах мэра. Согласно представленному 30 сентября исследованию центра, за нынешнего руководителя Харькова готовы отдать свой голос 52,3% жителей города. 60,6% опрошенных считают, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то мэром стал бы Терехов. Имя Добкина как потенциального победителя назвали 15,5% опрошенных.