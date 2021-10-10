Политика

11:13 10.10.2021

Порошенко обвинил офис Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома

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Порошенко обвинил офис Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома в селе Козин.

"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности… Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушок, посылает их сюда, понося Украину", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

При этом, он поблагодарил ветеранов и активистов, которые встали на его защиту.

Как сообщалось, в субботу вечером у дома Порошенко произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.

 

Теги: #порошенко #офис_президента #протесты #титушки
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