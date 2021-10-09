Политика

00:22 09.10.2021

Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

1 мин читать
Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

Причиной отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова стала необходимость выполнения программы президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", сообщил новоизбранный глава парламента Руслан Стефанчук.

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Новый спикер Рады отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения... довольно быстро или в правильном направлении", - пояснил Стефанчук.

Теги: #причина #отставка #украина #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 08.10.2021
Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

23:09 08.10.2021
Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

21:55 08.10.2021
Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

18:53 08.10.2021
ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

11:18 08.10.2021
Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

10:27 08.10.2021
Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

18:58 07.10.2021
Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

16:36 07.10.2021
"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

16:21 07.10.2021
Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

16:01 07.10.2021
"Батькивщина" голосованием за отставку Разумкова оценила деятельность "Слуг народа" за два года - заявление

"Батькивщина" голосованием за отставку Разумкова оценила деятельность "Слуг народа" за два года - заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Участники переговоров по формированию правящей коалиции в ФРГ хотят обойти спорную тему "Северного потока 2"

Отозвать Третьякову с поста главы комитета возможно, изменив постановление, но таких инициатив пока нет - Корниенко

На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

Палатный призвал СНБО наложить санкции на Киву из-за поздравления Путину

Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА