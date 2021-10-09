Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

Причиной отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова стала необходимость выполнения программы президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", сообщил новоизбранный глава парламента Руслан Стефанчук.

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Новый спикер Рады отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения... довольно быстро или в правильном направлении", - пояснил Стефанчук.