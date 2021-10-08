Политика

20:45 08.10.2021

Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

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Порошенко отрицает обвинения в связях с Медведчуком

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко называет обвинения о своих связях с народным депутатом фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком безосновательными, сообщается на сайте политсилы.

"Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинской, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления. Петр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", - говорится в заявлении пресс-службы "Европейской солидарности".

В партии указывают, что обвинения в адрес Порошенко сделаны по прямому указанию действующего главы государства Владимира Зеленского, чтобы "отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе".

Как сообщалось, генпрокуратура в пятницу предъявила народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

Глава СБУ Иван Баканов на брифинге в Киеве также заявил, что в рамках расследования дела по новому подозрению в адрес Медведчука будет отрабатываться причастность Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", - сказал Баканов.

Теги: #медведчук #порошенко #евросолидарность
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