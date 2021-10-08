Политика

13:02 08.10.2021

Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

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Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует на своём заседании 18 октября обсудить вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"По министрам мы будем определяться 18 октября, у нас будет фракция", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем Арахамия не исключил участие в предстоящем заседании фракции и президента Украины Владимира Зеленского.

Также, по словам нардепа, на заседании ожидается участие и потенциальных кандидатов на должности министров. При этом Арахамия не стал уточнять, о замене каких именно министров идёт речь.

Теги: #слуга_народа #арахамия
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