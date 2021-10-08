Политика

12:45 08.10.2021

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

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Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Верховная Рада призвала Европейский парламент и парламенты государств-членов Европейского Союза признать перспективу членства Украины в ЕС.

Соответствующее заявление "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС" (постановление №6132) поддержали 304 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

В заявлении Верховная Рада в очередной раз подтвердила стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции Украины.

В частности, Верховная Рада призвала Европейский парламент и парламенты государств членов ЕС к дальновидному подходу в переговорном процессе с учетом на взаимный интерес в интеграции Украины к совместному рынку ЕС и создание единого нормативно-правового поля путем непрерывного приближения национального законодательства к праву ЕС.

"Верховная Рада… призывает Европейский парламент незамедлительно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток - 2" как такого, что противоречит нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества и несет риски для энергетической безопасности Европы", - говорится в заявлении.

Народные депутаты напомнили об угрозах энергетической и геополитической безопасности Центральной и Восточной Европы, которые несет проект "Северный поток - 2" и призвали ЕС, его институции и государства-члены учесть риски его эксплуатации и предпринять все возможные меры для предупреждения и предотвращения использования энергетических ресурсов в качестве вооружения.

Парламентарии заявили о необходимости начать специальный диалог между Украиной и ЕС по вопросам безопасности и обороны, в частности о привлечении Украины к проектам Программы постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO) и сотрудничества по вопросам усиления военной мобильности и кибербезопасности.

Народные депутаты также призвали Европарламент к ужесточению санкций против Российской Федерации в связи с незаконной выдачей Россией паспортов гражданам Украины и принудительное привлечение украинских граждан к участию в выборах в Российской Федерации.

Теги: #ес #рада #членство
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