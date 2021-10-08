Политика

12:38 08.10.2021

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

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Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") от участия в пленарных заседаниях на пять дней за высказывание о смерти депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на регламентный комитет с тем, что в они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней о пленарных заседаний", - сказал Арахамия на совместном брифинге с сопредседателем группы "За майбутнє" Тарасом Батенко в пятницу в кулуарах парламента.

В свою очередь Батенко также уточнил, что главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Мы шокированы таким поведением нашей коллеги госпожи Третьяковой. Я считаю, она не достойна вообще быть народным депутатом Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти в ночь на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины ("За майбутнє") Антона Полякова.

Позже источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил. "Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило",- сказал собеседник агентства.

Теги: #третьякова #рада #слуга_народа #арахамия
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