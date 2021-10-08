В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов, сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Какая-то полная моральная деградация. Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по смерти коллеги, мол, "одним врагом меньше". А потом еще сказала, что это свобода слова", - цитирует слова Геращенко пресс-служба "Евросолидарности".

Она отметила, что ей хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова из-за того, что такое "вообще возможно" и происходит в украинском парламенте.

"Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики", - отметила сопредседатель фракции "Европейская солидарность".