В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

Фракция "Слуга народа" намерена обсудить возможные политические последствия в отношении руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти члена группы "За майбутне" Антона Полякова, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Можно дискутировать в отношении того, было ли это морально со стороны Галины (Третьяковой - ИФ) или аморально. Каждый соответственно своей системы ценностей определит. Касательно политической ответственности, думаю, что любой политик должен ее нести. Сейчас будем обсуждать внутри (фракции - ИФ), какую именно ответственность может политически понести Галина в связи с этой ситуации", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти в ночь на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины ("За майбутнє") Антона Полякова.

Позже источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил. "Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило",- сказал собеседник агентства.