Рада назначила Стефанчука спикером, "за" проголосовал 261 нардеп

Верховная Рада поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, ранее занимавшего пост первого вице-спикера.

Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед голосованием за кандидатуру Стефанчука на должность спикера, народные депутаты провели рейтинговое голосование, которое возглавил Стефанчук (257 голосов в поддержку).

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", которые также претендовали на должность спикера, Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич соответственно набрали 44 и 146 голосов в поддержку.

Как ранее сообщалось, на должность председателя Верховной Рады претендовали 5 народных депутатов, однако Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Гео Лерос (внефракционный) в четверг сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва избирали Стефанчука первым заместителем председателя парламента 29 августа 2019 года.

Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. Во время президентской кампании 2019 курировал работу экспертных групп. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.

Ранее Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, который с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности, а должность первого вице-спикера, в свою очередь, может занять ныне первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.