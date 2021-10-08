Политика

11:52 08.10.2021

Рада назначила Стефанчука спикером, "за" проголосовал 261 нардеп

2 мин читать
Рада назначила Стефанчука спикером, "за" проголосовал 261 нардеп

Верховная Рада поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, ранее занимавшего пост первого вице-спикера.

Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед голосованием за кандидатуру Стефанчука на должность спикера, народные депутаты провели рейтинговое голосование, которое возглавил Стефанчук (257 голосов в поддержку).

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", которые также претендовали на должность спикера, Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич соответственно набрали 44 и 146 голосов в поддержку.

Как ранее сообщалось, на должность председателя Верховной Рады претендовали 5 народных депутатов, однако Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Гео Лерос (внефракционный) в четверг сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва избирали Стефанчука первым заместителем председателя парламента 29 августа 2019 года.

Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. Во время президентской кампании 2019 курировал работу экспертных групп. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.

Ранее Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова, который с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности, а должность первого вице-спикера, в свою очередь, может занять ныне первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

7 октября президент Украины Владимир Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.

Теги: #рада #спикер #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 08.10.2021
Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

12:38 08.10.2021
Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

11:48 08.10.2021
Рудык уверена, что монобольшинство в парламенте в ближайшее время включит "бешеный принтер" для принятия законов

Рудык уверена, что монобольшинство в парламенте в ближайшее время включит "бешеный принтер" для принятия законов

11:43 08.10.2021
Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

11:18 08.10.2021
Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

10:27 08.10.2021
Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

15:29 07.10.2021
Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

13:16 07.10.2021
В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

11:53 07.10.2021
Рада отозвала Разумкова с должности спикера

Рада отозвала Разумкова с должности спикера

11:24 07.10.2021
Украинский парламент должен оставаться предохранителем и точкой равновесия при любых штормах - Разумков

Украинский парламент должен оставаться предохранителем и точкой равновесия при любых штормах - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде требует отстранить нардепа Третьякову от заседаний и лишить должности главы комитета соцполитики из-за высказываний о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

Лашет собирается покинуть пост главы ХДС

Порошенко назвал риторику ОПЗЖ в адрес "Евросолидарности" свидетельством того, что последняя все делает правильно

"Батькивщина" голосованием за отставку Разумкова оценила деятельность "Слуг народа" за два года - заявление

Повестка дня возможной встречи президентов РФ и Украины обсуждается, но пока общего понимания нет - Песков

В "Голосе" назвали отставку Разумкова нарушающей регламент Рады и угрожающей ее независимости

"Евросолидарность" не будет голосовать ни за отставку Разумкова, ни за назначение нового спикера

Зеленский на встрече со Штайнмайером отметил важность получения четкого международно-правового механизма энергетической безопасности Украины

Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине на следующей пленарной неделе - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА