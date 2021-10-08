Политика

10:27 08.10.2021

Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

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Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.

"По вопросам свободы слова", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу в ответ на вопрос, членом какого комитета хотел бы стать.

При этом Разумков уточнил, что "пока не подавался ни в один комитет".

Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Теги: #комитет #разумков #рада
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