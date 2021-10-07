Политика

16:50 07.10.2021

Порошенко назвал риторику ОПЗЖ в адрес "Евросолидарности" свидетельством того, что последняя все делает правильно

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Порошенко назвал риторику ОПЗЖ в адрес "Евросолидарности" свидетельством того, что последняя все делает правильно

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко жестко ответил в парламенте представителям партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", риторика которых в адрес проевропейской оппозиции все чаще совпадает с риторикой монобольшинства, сообщается на сайте политсилы.

"Когда пятая колонна и верная "шавка" Путина тявкает на нашу политическую силу - это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении", - сказал Порошенко, выступая в парламенте во время обсуждения кандидатуры на должность председателя Верховной Рады в четверг.

"Но я хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна - в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, - добавилась парламентский кризис", - добавил он.

Лидер "Европейской солидарности" призвал поддержать народного депутата, медика-добровольца, основательницу батальона "Госпитальеры" Яну Зинкевич на должность председателя Верховной Рады. "Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич", - резюмировал Порошенко.

Теги: #опзж #порошенко
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