"Батькивщина" голосованием за отставку Разумкова оценила деятельность "Слуг народа" за два года - заявление

Фракция "Батькивщина" заявляет, что их голосование за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады является оценкой деятельности "Слуг народа" за два последних года.

"Через парламент были проведены катастрофические для Украины решения. Распродажа земли. Распродажа стратегической собственности. Увеличение тарифов. Легализация игорного бизнеса. Снятие с игорного бизнеса налогов и повышение налогов для малого бизнеса. Нищенские пенсии и заработные платы. Радикальное углубление бедности. Галопирующий рост цен. Уничтожение малых предпринимателей. Полное урезание трудовых прав людей. Все это привело к полному хаосу в стране. Привело к развалу", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте партии "Батькивщина".

Также в "Батькивщине" отметили, что "турборежим, ночные голосования за продажу земли, законодательный лоббистский хаос, лишения депутатов права полноценно обсуждать законы, постоянное пренебрежение регламентом" ликвидировали парламентаризм в Украине.

"Все это "слуги народа" делали вместе. Одной командой. Мы не разделяем их на сорта и фамилии - кто лучше, а кто хуже. Мы не помним каких-либо публичных заявлений ексспикера против всего этого шабаша. Вот почему сегодня фракция "Батькивщина" проголосовала за его отставку. Это голосование - наша оценка деятельности монобольшинства за последние два года без разделения на "героев"и "антигероев", - говорится в заявлении фракции.

В этой связи в "Батькивщине" считают, что "единственный разумный выход из этого тупика - это немедленные досрочные выборы парламента".

Как сообщалось, Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата на пленарном заседании в четверг, 7 октября.