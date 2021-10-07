Политика

12:27 07.10.2021

В "Голосе" назвали отставку Разумкова нарушающей регламент Рады и угрожающей ее независимости

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В "Голосе" назвали отставку Разумкова нарушающей регламент Рады и угрожающей ее независимости

Отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова является разрушением парламентаризма в Украине, говорится в заявлении партии "Голос", опубликованном на сайте политсилы.

"Мы твердо убеждены, что вопрос не в лице спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства. По ту неделю, когда Разумков был на больничном, депутаты увидели, что будет после его отставки: лояльный к Офису президенту вице-спикер просто сломал парламент через колено. Спикер, который соблюдает регламент - последний форпост возможности работы парламента как независимого института. Но эта отставка означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции. Это негативно повлияет и на другие процессы в государстве", - говорится в заявлении.

При этом в партии отметили, что "противостояли откровенному нарушению закона о регламенте в стенах Верховной Рады", а депутаты от "Голоса", отдавшие голоса за освобождение Разумкова, "сознательно пошли на нарушение закона".

"Избиратели, в частности партии "Голос", хотят, чтобы мы качественно выполняли программу, защищали их права и интересы. Сейчас у оппозиции практически не будет возможностей выполнять свою работу. К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль. Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей. "Голос" категорически осуждает участие в узурпации власти", - говорится в заявлении политсилы.

Теги: #разумков #отставка #голос
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