Политика

11:24 07.10.2021

Украинский парламент должен оставаться предохранителем и точкой равновесия при любых штормах - Разумков

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Украинский парламент должен оставаться предохранителем и точкой равновесия при любых штормах - Разумков

Верховная Рада должна оставаться точкой равновесия и баланса независимо от внешних факторов, народные депутаты несут за это ответственность перед избирателями и государством, заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"При любых штормах и ураганах украинский парламент должен оставаться предохранителем, которым он был в нашей истории, и точкой равновесия и баланса. Это будет зависеть от каждого из вас (народного депутата - ИФ), тут не будет коллективной ответственности, ответственность будет только перед страной и людьми. Это персональная ответственность касательно того, какой будет наша страна в будущем", - заявил Разумков с трибуны парламента в четверг во время отчёта.

Он подчеркнул, что независимо от того, кто будет председателем Верховной Рады, парламент должен оставаться субъектной институцией. Иначе, убежден Разумков, это путь к потере демократии, узурпации власти и потере парламентаризма.

В Верховной Раде в настоящее время рассматривается вопрос об отзыве Разумкова с поста спикера парламента.

Теги: #отчет #разумков #рада
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