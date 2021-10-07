Украинский парламент должен оставаться предохранителем и точкой равновесия при любых штормах - Разумков

Верховная Рада должна оставаться точкой равновесия и баланса независимо от внешних факторов, народные депутаты несут за это ответственность перед избирателями и государством, заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"При любых штормах и ураганах украинский парламент должен оставаться предохранителем, которым он был в нашей истории, и точкой равновесия и баланса. Это будет зависеть от каждого из вас (народного депутата - ИФ), тут не будет коллективной ответственности, ответственность будет только перед страной и людьми. Это персональная ответственность касательно того, какой будет наша страна в будущем", - заявил Разумков с трибуны парламента в четверг во время отчёта.

Он подчеркнул, что независимо от того, кто будет председателем Верховной Рады, парламент должен оставаться субъектной институцией. Иначе, убежден Разумков, это путь к потере демократии, узурпации власти и потере парламентаризма.

В Верховной Раде в настоящее время рассматривается вопрос об отзыве Разумкова с поста спикера парламента.