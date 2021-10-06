Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине на следующей пленарной неделе - Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Отложен (этот вопрос - ИФ). Потому что у нас тут главная отставка пошла (отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады - ИФ), а затем второстепенные пойдут", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в среду.

На уточняющий вопрос, будет ли этот вопрос рассматриваться на следующей пленарной неделе, он ответил: "Думаю, да".