Голосование за нового спикера Рады может состояться в пятницу - Арахамия

Голосование народных депутатов за избрание нового председателя Верховной Рады может состояться в пятницу, 8 октября, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В пятницу, наверное (будет голосование за избрание председателя Верховной Рады - ИФ). Думаю, нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры (на должности спикера Рады и первого вице-спикера - ИФ), и потом мы будем голосовать", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в среду.

На уточняющий вопрос о том, являются ли этими кандидатами действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, он ответил: "Нет... Они в шорт-листе, но есть ещё кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели".

Фамилий этих депутатов Арахамия называть не стал, но подтвердил, что это члены фракции "Слуга народа".