Политика

18:34 05.10.2021

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить антироссийские санкции

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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить антироссийские санкции

Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к продлению на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций РФ "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил во вторник Совет ЕС.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС - ИФ) Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Норвегия... а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Они будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета", - отмечается в документе.

Совет ЕС 10 сентября сообщил, что одобрил решение о продлении соответствующих санкций на полгода.

"Совет сегодня решил продлить еще на полгода, до 15 марта 2022 года, санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорилось в распространенном тогда сообщении Совета ЕС.

На данный момент в санкционном списке - 177 физических и 48 юридических лиц.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

В предыдущий раз эти санкции продлевались в марте 2021 года - до 15 сентября 2021 года.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.

Теги: #рф #ес #санкции
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