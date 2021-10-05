Политика

18:29 05.10.2021

В "Голосе" считают отстранение Разумкова от должности спикера в обход закона началом парламентского кризиса

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В "Голосе" считают отстранение Разумкова от должности спикера в обход закона началом парламентского кризиса

Народные депутаты фактически создали парламентский кризис при отстранении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний и запуске процедуры по его отзыву с занимаемой должности вопреки закону, считает глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В государстве создан парламентский кризис, ведь поводов отстранять спикера сегодня не было. Депутаты "слуг" и (…) "Справедливости" пошли не по процедуре. Не могу подобрать других слов, потому что факт остается фактом - это элемент государственного переворота, когда вопреки закону заменяют второго человека в государстве. Если уж так хотелось нарушать Регламент - могли бы уже Трускавце за эту отставку проголосовать", - цитирует Железняка пресс-служба "Голоса".

Он отмечает, что никто в Раде не знает, что делать дальше и как выходить из ситуации, ведь без спикера невозможно созвать согласительный совет и утвердить повестку дня.

"Какой план далее – "слуги" не подумали. Однако проголосовали и отстранили господина Разумкова. Но после этого возник вопрос: а по какому графику мы дальше работаем? Повестки дня нет, провести согласительный совет невозможно, ведь его созывает председатель парламента. Сейчас (…) парламент остался и без повестки дня. Рада заблокирована, об этом даже вице-спикер Стефанчук сказал: повестки дня нет, расходимся", - объясняет Железняк.

Парламентарий также обращает внимание на то, что непонятно, как в четверг будет происходить рассмотрение вопроса уже об отставке председателя Верховной Рады.

"В четверг хотят поставить кадровые вопросы - увольнение Разумкова. Это будет опять жесткое нарушение Регламента, потому что перед отставкой спикер должен отчитаться. Отчеты о его деятельности от Счетной палаты должны быть розданы депутатам за 2 дня до голосования. Нарушение закона ничем нельзя оправдать. Депутаты это должны понимать", - констатирует Железняк.

Как сообщалось, 30 сентября глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который был первым номером в партийном списке "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.

Позже первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук как председательствующий досрочно закрыл пленарное заседание парламента во вторник днем из-за отсутствия согласованной повестки дня.

В свою очередь нардеп Александр Качура сообщил, что фракция "Слуга народа" и группа "Довира" инициируют срочное проведение во вторник, 5 октября, заседания согласительного совета Верховной Рады. На заседание согласительного совета они предлагают вынести предварительно разосланный членам проект повестки дня пленарных заседаний Рады на 5-8 октября.

Теги: #разумков #голос #парламент #железняк
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