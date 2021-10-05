Политика

15:57 05.10.2021

Президент Израиля пригласил украинского коллегу посетить Израиль

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Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Израиль по случаю празднования 30-летия установления отношений между государствами.

"Господин президент, если у вас будет такая возможность, я был бы очень рад принять вас с визитом в Израиле. Я очень рад, что вы принципиально согласились приехать по случаю этого важного события в истории наших стран", - сказал Герцог представителям СМИ в Киеве во вторник после встречи с Зеленским.

Он напомнил, что в конце 2021 года Израиль и Украина будут праздновать 30-летие установления отношений. "Я очень хорошо помню теплые и захватывающие встречи между моим отцом Хаимом Герцогом, шестым президентом Государства Израиль, и Героем Украины, ее первым президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком во время установления отношений между двумя нашими государствами, а также во время государственного визита президента Кравчука в Израиль. Эти отношения со страной, которая является одной из больших друзей нашей страны, были очень важны тогда и намного важнее сегодня", - рассказал Герцог.

Глава Государства Израиль отметил, что еврейский народ имеет славное прошлое в Украине, где родились и выросли многие еврейские религиозные и духовные лидеры, государственные деятели, выдающиеся сионистские мыслители и деятели культуры. Также он поблагодарил правительство Украины за помощь евреям во время празднования Рош ха-Шана.

Герцог указал, что в то же время у еврейского народа были трудные и болезненные страницы истории в Украине. Он добавил, что в среду вместе с президентом Украины посетит церемонию, посвященную 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.

"Я считаю, что прошлое ведет нас к настоящему. Сегодня важно и достойно похвалы, что Украина чувствует ответственность за память, историю и культурное пространство еврейской общины, которая живет здесь в течение многих лет, может, больше, чем тысячу лет. Начиная с сохранения еврейских кладбищ, что так необходимо, до создания мемориальных центров памяти убитых украинских евреев", - подчеркнул президент Израиля.

Он обратил внимание на то, что все это является важным основанием для смелого партнерства в борьбе с антисемитизмом, а также для построения общего плодотворного, успешного, перспективного будущего. Он поблагодарил президента Украины и Верховную Раду за продвижение закона о противостоянии и борьбе с антисемитизмом, а также за решение Украины воздержаться от посещения Дурбанской конференции.

"Мы должны вынести уроки из истории. Человечество в целом и Европа в частности не могут допускать проявлений антисемитизма в любой форме: ни в демонстрациях, ни в стирании и отрицании истории, ни в глорификации кровавых фигур из прошлого, действия которых были мотивированы антисемитизмом и ненавистью", - считает Герцог.

Президент выразил надежду на то, что его визит в Украину будет способствовать укреплению, углублению, процветанию партнерства между Украиной и Израилем.

Теги: #зеленский #герцог #израиль
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