Разумков не общался с президентом в последнее время

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не пытался поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изменить решение парламента о своем возможном отстранении с занимаемой должности спикера.

"Нет, не пытался (поговорить с президентом - ИФ). Со мной также не говорили. Мы за этот промежуток времени не общались. Уже давненько (общался в последний раз с президентом - ИФ), возможно, около месяца", - сказал Разумков на брифинге во вторник.

Вместе с тем он подчеркнул, что у него не было цели "сохраниться на должности".

"Я ж мог быть менее принципиальным, более удобным, конструктивным. Мог, но это идёт очень в разрез с тем, какой я есть, с теми базовыми позициями, с которыми мы (партия "Слуга народа" - ИФ) приходили. Я ж от них не отхожу, и в дальнейшем не буду отходить, и думаю, что люди не будут отходить от того, что нужно ещё сделать", - добавил спикер.

Как сообщалось, Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. В четверг, 7 октября, парламент планирует рассмотреть вопрос его отставки.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политические взгляды Разумкова и фракции "Слуга народа" расходятся. "Если мы боремся с олигархами - подпишите закон. Все очень просто. Если не подписываете - ищите другую команду", - сказал президент 2 октября в Трускавце, где проходило выездное заседание фракции.