Рада не смогла отстранить Стефанчука от ведения пленарных заседаний
Верховная Рада не смогла отстранить первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения пленарных заседаний парламента как председательствующего.
Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 69 народных депутатов.
"Только что поступило заявление, подписанное двумя фракциями "Европейская солидарность" и "Голос": согласно статье 29 Регламента, отстранить меня, Стефанчука Руслана Алексеевича, как председательствующего", - сказал Стефанчук перед голосованием.
После голосования он поблагодарил депутатов за поддержку.