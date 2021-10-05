Политика

13:08 05.10.2021

Рада не смогла отстранить Стефанчука от ведения пленарных заседаний

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Рада не смогла отстранить Стефанчука от ведения пленарных заседаний

Верховная Рада не смогла отстранить первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения пленарных заседаний парламента как председательствующего.

Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 69 народных депутатов.

"Только что поступило заявление, подписанное двумя фракциями "Европейская солидарность" и "Голос": согласно статье 29 Регламента, отстранить меня, Стефанчука Руслана Алексеевича, как председательствующего", - сказал Стефанчук перед голосованием.

После голосования он поблагодарил депутатов за поддержку.

Теги: #рада #стефанчук
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