Политика

11:52 05.10.2021

Монобольшинство долго не просуществует, если после каждого голосования "Слуга народа" будет терять своих членов - Буймистер

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Монобольшинство долго не просуществует, если после каждого голосования "Слуга народа" будет терять своих членов - Буймистер

Депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер считает, что если за каждое голосование депутатов против решения политсилы, их будут исключать из фракции, то монобольшинство просуществует недолгое время.

"Если за каждое голосование мы будем терять членов фракции, то монобольшинство долго не протянет", - сказала она журналистам в кулуарах парламента во вторник, коментируя свое возможное исключение из фракции, а также возможное исключение депутатов, которые откажутся голосовать за отзыв председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также она заявила, что не будет голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера парламента. Депутат считает, что в Раде нет голосов за такое решение.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

Теги: #слуга_народа #буймистер
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