В "Евросолидарности" сообщили о готовящемся представлении в КС по закону о деолигархизации

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о подготовке представления в Конституционный суд в отношении закона о деолигархизации.

"Представление в Конституционный суд относительно этого законопроекта также готовится", - сказала Климпуш-Цинцадзе во вторник журналистам в кулуарах парламента.

Ранее народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора заявления о преступлениях депутатов монобольшинства в связи с принятием Верховной Радой закона о деолигархизации.