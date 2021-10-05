Политика

10:20 05.10.2021

В "Евросолидарности" сообщили о готовящемся представлении в КС по закону о деолигархизации

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В "Евросолидарности" сообщили о готовящемся представлении в КС по закону о деолигархизации

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о подготовке представления в Конституционный суд в отношении закона о деолигархизации.

"Представление в Конституционный суд относительно этого законопроекта также готовится", - сказала Климпуш-Цинцадзе во вторник журналистам в кулуарах парламента.

Ранее народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора заявления о преступлениях депутатов монобольшинства в связи с принятием Верховной Радой закона о деолигархизации.

Теги: #ксу #олигархи #евросолидарность
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