Политика

13:24 04.10.2021

В Кремле пока не видят предпосылок для встречи Путина с Зеленским

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В Кремле пока не видят предпосылок для встречи Путина с Зеленским

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, российская сторона никогда не отвергала возможности проведения таких переговоров, но для начала необходимо определиться с повесткой.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина с Зеленским до конца года.

При этом Песков подчеркнул, что президент РФ никогда не отвергал возможность проведения такой встречи. "Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В минувшие выходные Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, отметив, что переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она якобы может принести неожиданный результат.

Теги: #зеленский #встреча #путин
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